ابراهيم يتفقد الواقع الخدمي في قدسيا الجديدة

تفقد محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير ابراهيم اليوم الواقع الخدمي في مدينة قدسيا الجديدة واطلع على المشاريع التي طالب بتنفيذها خلال جولته الماضية.

وزار ابراهيم مع رئيس مجلس المدينة المهندس تيسير القادري وأعضاء المكتب التنفيذي دوار وحديقة تروي كما تفقد حديقتي الفيصل وسبنس وطلب من رئيس المجلس أن توضع جميع هذه الحدائق بالخدمة خلال فصل الربيع القادم.

كما اطلع المحافظ على سير عمليات ترميم وتأهيل الأرصفة وصيانة ودهان الأطاريف ودعا إلى تزويد الحدائق بألف غرسة حراجية ليتم زراعتها خلال الأيام القادمة وتابع عمليات تأهيل وتنظيم السوق الأزرق، لافتا إلى الجهود المبذولة لإنجازه.

والتقى المحافظ عددا من المواطنين وأجاب عن استفساراتهم، مشيرا إلى ضرورة التعاون مع مجلس المدينة بما يفضي إلى الحفاظ على الخدمات المقدمة وينعكس إيجابا على واقع النظافة والبيئة.

ودعا المحافظ مجلس المدينة إلى متابعة مخالفات الأكشاك والحفاظ على الأرصفة والأطاريف كممرات للمواطنين وإلى تكريم عمال النظافة المتميزين، لافتا إلى أهمية الحفاظ على تألق وجمالية الحدائق الموجودة مؤكدا أن المحافظة ستقدم المزيد من الدعم لمجلس المدينة.