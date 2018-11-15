ابنة الضياء.. مجموعة شعرية تحمل أبعادا وطنية وإنسانية

وقعت الشاعرة عدنة خير بك مجموعتها الشعرية ابنة الضياء متضمنة عددا من المواضيع الإنسانية والوطنية والعاطفية وفق إحساس أنثوي جاء بعاطفة صادقة في مرحلة الحرب الإرهابية على سورية.

وألقت الشاعرة خلال حفل التوقيع الذي استضافه ثقافي أبو رمانة عددا من النصوص التي رصدت من خلالها تداعيات الحرب على سورية في أماكن مختلفة وما خلفته من ألم على الشعب السوري ومدى قسوة الوسائل والمؤامرات التي استخدمت ضده، إضافة إلى بعض النصوص التي تتحدث عن عظمة الشهادة والشهداء.

وفي مداخلة له أشار الشاعر أيهم الحوري إلى أن نصوص الشاعرة خير بك جاءت عفوية لتكون بهذا الصدق الذي نلمسه، كما أنها رصدت كل ما نتألم به خلال الحرب الإرهابية على بلدنا.

أما الكاتب والإعلامي سامر محمد اسماعيل فأوضح في قراءته النقدية أن الشاعرة خير بك جسدت انعكاسات الواقع على المرأة والرجل وقدمت النصوص تماهيا بين الذات والموضوع في أحاسيس مختلفة راصدة ما جرى بسبب الحرب الإرهابية على سورية ليكون وثيقة تاريخية للأجيال بشكل شعري حديث قادر على الوصول للقارىء والمتلقي ببساطة وعفوية وإحساس.

يشار إلى أن ابنة الضياء من منشورات دار الهيثم للطباعة والنشر ودار سين للثقافة والإعلام حيث كان للشاعرة خير بك العديد من المشاركات الشعرية التي حصلت من خلالها على العديد من الجوائز.