اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية يدين حجب قناة المسيرة

أدان اتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية الحجب الذي تعرضت له قناة المسيرة اليمنية الفضائية مؤكداً أنه عمل غير قانوني وانتهاك صارخ لحق التعبير وحرية الإعلام والصحافة.

وكانت شركة الأقمار الصناعية المستضيفة لقناة المسيرة الفضائية حجبت بث القناة على مدار “النايل سات” وذلك استجابة للضغوط التي مارستها دول تحالف العدوان على اليمن بقيادة النظام السعودي لمنع إيصال صوت الشعب اليمني إلى العالم.

وجاء في البيان الصادر عن الأمين العام للاتحاد علي كريميان أن “الضغوطات السياسية التي مارستها بعض الدول ضد شركات الأقمار الصناعية أدت إلى منع بث قناة المسيرة اليمنية الفضائية وهذا يعتبر عملاً لا قانونياً ولا أخلاقياً ويعبر عن مدى الابتزاز الذي تمارسه هذه الدول وانتهاكها الصارخ لحق التعبير وحرية الإعلام” داعياً المؤسسات الدولية والمنظمات المعنية إلى الرد على هذا الانتهاك وتوسيع نطاق التضامن مع المؤسسات الإعلامية اليمنية وخاصة قناة المسيرة إضافة إلى تكثيف التغطية الإعلامية لنقل ما يجري في اليمن.