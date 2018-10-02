اتحاد الصحفيين يشارك في اجتماع نقابات الصحافة العربية بمراكش

انطلقت في مدينة مراكش المغربية اليوم أعمال الاجتماع الإقليمي لنقابات الصحافة العربية تحت عنوان “التنظيم النقابي في العصر الرقمي” والذي يقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للصحفيين ومنظمة فريدريش ايبرت بمشاركة وفد من اتحاد الصحفيين في سورية ووفود عن نقابات الصحفيين العرب أعضاء الاتحاد الدولي.

ويناقش الاجتماع تقارير وطنية عن الوضع النقابي للصحفيين مع التركيز على التطورات الحاصلة على الإعلام الرقمي وبرنامج عمل الاتحاد الدولي للصحفيين في العالم العربي والشرق الأوسط اضافة الى مذكرة التفاهم الموقعة بين الاتحاد الدولي للصحفيين واتحاد الصحفيين العرب كإطار لتعزيز سلامة الصحفيين وحرية الصحافة والحقوق النقابية في العالم العربي والشرق الأوسط والدفاع عن حقوق الصحفيين في الإعلام الرقمي.

كما سيعقد اجتماع مجموعة العمل الخاصة بالتنظيم النقابي في العصر الرقمي حيث تم انتخاب عزة شتيوي من سورية رئيسة للمجموعة التي ضمت في عضويتها كلا من فلسطين والمغرب والعراق وموريتانيا واليمن.

ويرأس الوفد السوري في الاجتماع الإقليمي لنقابات الصحافة العربية الذي يستمر يومين رئيس الاتحاد موسى عبد النور.

يذكر أن اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحفيين وافقت خلال اجتماعها في تونس بتشرين الثاني من عام 2017 على قبول عضوية اتحاد الصحفيين السوريين.