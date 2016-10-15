اتحاد الصحفيين يعقد مؤتمره.. بين رؤى يائسة وأخرى متفائلة

بين متفائل ومتردد.. شارك أعضاء المؤتمر السادس لاتحاد الصحفيين اليوم في أعمال مؤتمرهم الذي حمل في عناوينه العريضة قضايا تحسين البنية القانونية والوضع المعيشي للصحفي وضمانه الصحي والتقاعدي..إضافة إلى التحضير لانتخابات مجالس الاتحاد وصندوق التقاعد والصندوق التعاوني.

ومن خلال النقاشات التي حاولت “البعث ميديا” إجراءها مع أعضاء تفاوتت آمالهم التي حملوها فالبعض أقبل وقال أنه سيقدم رؤية مستقبلية من خلال المقترحات التي يرغب في تقديمها للمؤتمر في حين أحجم البعض الآخر عن أي تصريح أو حديث والحجة اليأس وعدم الجدوى من تنفيذ ما تردد من طلبات على مدى السنوات الماضية.

وعقد أعضاء مؤتمر اتحاد الصحفيين في سورية مؤتمرهم برعاية الرفيق هلال الهلال الأمين القطري المساعد للحزب، رافعين شعار ” حينما تلامس المؤسسات الإعلامية هموم المواطنين، تكسب ثقتهم وتساهم في تعزيز القاعدة الشعبية الداعمة لمؤسسات الدولة”، ومضى المؤتمر متقبلاً لكافة الطروح التي تناولها المتداخلون خلال الجلسات وأهمها ضرورة تعديل قانون الاتحاد تماشياً مع تعديل الدستور وقانون الإعلام، وقضايا التعويضات التي يتقاضاها الصحفيون وطبيعة العمل وسواها من الهموم والمواضيع التي ينبغي للإتحاد معالجتها.

ويعتقد الكثيرون أن الحركة النقابية هي مفتاح الأمان ومحرك العمل الذي يضمن الحقوق ويوجه الحراك، وهو ما يأمله الصحفيون من اتحادهم ما يحمل القائمين بأعمال المؤتمر الذي ينتهي غدا مسؤولية حُسن اختيار القيادة الاتحادية المناسبة التي تلبي طموحاتهم أو تقاربها بالحد المقبول، خاصة في الظروف التي تمر بها سورية، والتي جعلت من الإعلاميين جنوداً حقيقيين في الميدان، كي لا تذهب آمالهم.

بلال ديب