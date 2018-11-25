اتحاد العمال يبحث في الصين تعزيز التعاون الثنائي

بحث وفد من الاتحاد العام لنقابات العمال برئاسة جمال القادري رئيس الاتحاد خلال زيارته إلى الصين مع أعضاء من اتحاد عمال عموم الصين تطوير وتعزيز التعاون الثنائي وإمكانية تزويد اتحاد عمال سورية بالتجهيزات الطبية اللازمة لتطوير العمل في مؤسسات الرعاية الصحية العمالية في كل المحافظات.

ونوه القادري بالعلاقات التاريخية الوثيقة والصداقة المتينة التي تربط البلدين، مؤكداً أهمية مشاركة الصين بمرحلة إعادة الإعمار والبناء في سورية.

وأشار القادري إلى الخدمات الاجتماعية والصحية والمساعدات التي يتم تقديمها إلى الطبقة العاملة ولأسر الشهداء والجرحى من أبناء هذه الطبقة.

بدوره أكد السكرتير الأول لاتحاد عموم الصين “لي يو فو” ثقته المطلقة بقدرة شعب وعمال سورية على إعادة إعمار بلدهم والنهوض به من جديد، مشدداً على استعداد عمال الصين لتقديم كل الدعم والعون لعمال سورية في مرحلة إعادة الإعمار.

ويضم اتحاد عمال الصين نحو 300 مليون عامل منتسب إلى صفوفه.