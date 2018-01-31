اتحاد الكتاب العرب يكرم وسائل الإعلام السورية

واكب الإعلام السوري الاجتماع الدوري للمكتب الدائم للاتحاد العام للأدباء والكتاب العرب الذي انعقد في دمشق مؤخراً، وسلط الضوء على النجاحات التي حققها الاجتماع، وتقديراً للجهود المبذولة كرم اتحاد الكتاب العرب في سورية وسائل الإعلام السورية.

وكان الاجتماع الذي شهد مشاركة وفود من 15 دولة عربية تضمن لقاء شعرياً بمشاركة 22 شاعراً من جميع الدول المشاركة وندوة فكرية حول ثقافة التنوير وعروبة مدينة القدس.

وقال الدكتور نضال الصالح رئيس اتحاد الكتاب خلال التكريم “تمكن الإعلاميون السوريون من تسليط الضوء على النجاحات التي حققها الاجتماع وطنياً وثقافياً واجتماعياً وسياسياً، وواكبوا كل ما قمنا به” مبيناً أن الاجتماع حقق إرادة الشعب السوري في تكريس نصر سورية لأن كل الأدباء الذين جاؤوا كانوا مقتنعين بأن هذا البلد يخوض حرباً ضد عدوان قوامه الإرهاب وصرحوا بذلك في دولهم لوسائل إعلامية لدى عودتهم من دمشق.