اتصالات إسرائيلية مشبوهة خرقت الشبكة اللبنانية

أعلنت وزارة الاتصالات اللبنانية وهيئة أوجيرو تعرض الشبكة اللبنانية أمس لخرق مشبوه يقف خلفه العدو الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان مشترك مع أوجيرو اليوم “إن اللبنانيين في مناطق مختلفة تلقوا أمس نحو 10 آلاف اتصال مشبوه من خلال استعمال تقنية عالية لاختراق الشبكة الهاتفية من خارج لبنان وبنتيجة التدقيق الفني تبين أن هذه الاتصالات أتت من فرنسا وإيطاليا وسورية والعراق ودول أخرى إلى داخل الشبكة اللبنانية دون أن تظهر الأرقام الحقيقية الصادرة عن هذه الاتصالات وتم التلاعب عمدا بالرقم الذي يظهر على شاشة هاتف المتلقي ليظهر وكأن مصدرها شبكة الهاتف الثابت”.

وأضافت الوزارة “من هنا نعتقد أن العدو الإسرائيلي هو وراء هذه الاتصالات المشبوهة والتي سبق أن حصلت خلال العدوان الإسرائيلي عام 2006”.

وتواصل وزارة الاتصالات وهيئة أوجيرو التحقيق في هذه المعطيات لمعرفة كامل حيثيات هذه القرصنة التي قام بها العدو الإسرائيلي ولاتخاذ التدابير والإجراءات الفنية اللازمة لمنع تكرار هذا الأمر على أن يتم إطلاع الحكومة اللبنانية والرأي العام على كل المستجدات والمعلومات.