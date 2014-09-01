اتصالات حماة.. 12032 بوابة انترنت جديدة وبوابات جديدة مطلع العام المقبل

أعلن رئيس شعبة تبادل المعطيات في فرع شركة الاتصالات بحماة عن تخصيص12032 بوابة انترنت جديدة ADSL للمسجلين الراغبين في الاشتراك بالخدمة في مختلف أنحاء المحافظة.

وأشار المهندس بشار المحمود في تصريح له اليوم أنه تم توزيع البوابات الجديدة على أحياء مدينة حماة وريفها بحيث خصص لحى القوتلي 2688 بوابة والحاضر2688 والبعث1664 و1792بوابة لكل من حيى القصور وأبى الفداء و832 لمدينة محردة و384 لمدينة مصياف و192 لبلدة برشين.

وأوضح أن تركيب البوابات لن يؤثر على سرعة الانترنت والتصفح لدى المشتركين القدامى بسبب وجود مشروع ربط حزمة جديدة مع شبكة الانترنت بدمشق بغية التوسع في تخصيص بوابات جديدة في المرحلة المقبلة بمختلف مناطق محافظة حماة، مشيرا إلى أنه يجرى حاليا تجهيز البوابات وتفعليها ليتم تركيبها نهاية أيلول الجاري.

وأكد المحمود انه سيتم تخصيص المزيد من بوابات الانترنت الجديدة مطلع العام المقبل مع مراعاة التوسع الأفقي في تخصيص هذه البوابات بحيث يتم التركيز على ريف المحافظة.

ويبلغ عدد مشتركي خدمة الانترنت في محافظة حماة16500 مشترك فيما يصل نصيب القطاع العام من الخدمة إلى 40 بالمئة والخاص60 بالمئة.

البعث ميديا – سانا