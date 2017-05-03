اتصال هاتفي بين بوتين وترامب حول سورية

نشرت صحف ووسائل إعلام عالمية خبر اتصال هاتفي بين الرئيسين الروسي والأمريكي يوم أمس 2 أيار.

ويشار إلى أن هذه المكالمة الهاتفية بين فلاديمير بوتين ودونالد ترامب، هي أول اتصال بين رئيسي روسيا والولايات المتحدة بعد الاعتداء الأمريكي على قاعدة الجيش السوري في منطقة الشعيرات.

ورأت الصحف العالمية في بداية شهر نيسن المنصرم أن الضربة الأمريكية على قاعدة الجيش السوري أفسدت العلاقة بين زعيمي الدولتين. أما الآن فترى وسائل الإعلام أن التوصل إلى اتفاق حول سوريا أمر ممكن. وثمة أمل في تحقيق تقدم كبير خلال لقاء بوتين وترامب المرتقب على هامش “قمة العشرين” في تموز المقبل.