اتفاقية بين “الزراعة” و “الفاو” …المستفيدون 2700 أسرة متضررة من الحرائق في اللاذقية

وقعت وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع منظمة الأغذية والزراعة بالأمم المتحدة “فاو” اليوم اتفاقية تعاون لمساعدة المزارعين المتضررين جراء حرائق الغابات في محافظة اللاذقية.

وفي تصريح للصحفيين أكد وزير الزراعة المهندس أحمد القادري أن الهدف من الاتفاقية هو تعزيز القدرات الإنتاجية لـ 2700 أسرة الأكثر تضررا جراء حرائق الغابات التي تعرضت لها عدة مناطق في المحافظة أواخر الصيف الماضي. مبينا أن الاتفاقية تتضمن تقديم منح زراعية من بذور الخضراوات وغراس الزيتون ومعدات زراعية إضافة لتدريب المزارعين.

وأوضح القادري أن هذه المنح ستساعد المزارعين على معاودة نشاطهم الزراعي والعودة للعملية الانتاجية والتخفيف من التأثيرات السلبية التي حصلت نتيجة الحرائق. مشيرا إلى وجود خطط وبرامج بين الوزارة ومنظمة الأغذية والزراعة في الفترة القادمة للمساعدة في إعادة القطاع الزراعي إلى وضع أفضل وتجاوز الصعوبات التي يمر بها هذا القطاع.

بدوره بين نائب ممثل منظمة الأغذية والزراعة ادم ياو أن مدة الاتفاقية عام واحد تبلغ قيمتها 422 ألف دولار لشراء بذار الخضراوات وغراس الزيتون ومعدات زراعية لتوزيعها على المزارعين لمساعدتهم في الاستمرار بالعملية الإنتاجية.

وتتضمن المنح والمساعدات الزراعية 2700 حزمة خضار شتوية كالفول والملفوف والبصل والثوم والبازلاء والسلق والسبانخ في تلك المناطق ونحو 2700 حقيبة أدوات زراعة خضار و25 ألف غرسة زيتون بمعدل 9 غراس لكل أسرة و42 منظومة شبكة ري حديث مع مضخة على 42 أسرة من مجمل الأسر المستهدفة الذين يمتلكون شبكات ري متضررة بفعل الحرائق و4 فرامات لتصنيع الكومبوست بمعدل فرامة واحدة لكل منطقة توضع تحت إدارة وحدة الإرشاد الزراعي.

كما تتضمن الاتفاقية تزويد الأسر المستهدفة بسلل غذائية مقدمة من برنامج الغذاء العالمي بالتوازي مع الدعم المقدم من منظمة الفاو.