اتفاقية تعاون بين جامعة دمشق والمركز الوطني لبحوث الطاقة

وقعت جامعة دمشق والمركز الوطني لبحوث الطاقة اليوم اتفاقية تعاون بهدف إقامة وتطوير مشاريع لتوليد الكهرباء بالاعتماد على الطاقة المتجددة ولاسيما الشمسية.

ويتعاون الجانبان حسب الاتفاقية على تنفيذ مشروع لإنتاج الطاقة الكهربائية بالاعتماد على الطاقة الشمسية يتضمن تركيب منظومات توليد كهروضوئية على أسطح المباني التابعة لجامعة دمشق ويتم التنفيذ على عدة مراحل.

وتتضمن المرحلة الأولى تنفيذ مشروع لتركيب عدة منظومات كهروضوئية في كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية باستطاعة إجمالية تصل إلى 700 كيلو واط على أن تتابع المراحل الأخرى في باقي الأبنية باتفاق الجانبين.

وتبقى الاتفاقية سارية المفعول حتى نقل ملكية المشروع لجامعة دمشق وسداد قيمته بالكامل للمركز الوطني لبحوث الطاقة.

وفي تصريح للإعلاميين عقب توقيع الاتفاقية أكد الدكتور محمد ماهر قباقيبي رئيس جامعة دمشق أهمية تحقيق التكامل بين المجالين العلمي والعملي بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل، لافتا إلى أن الاستفادة من الطاقة الشمسية في مجال توليد الكهرباء باتت أمرا حيويا واستراتيجيا له جدوى اقتصادية كبيرة.

من جانبه أشار الدكتور المهندس يونس علي مدير المركز الوطني لبحوث الطاقة إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار التوجه الحكومي للاستفادة من الطاقات المتجددة في سورية ولاسيما الطاقة الشمسية والتوسع في تطبيقاتها، مبينا أنه ستتم الاستفادة من أسطح كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية لتلبية حاجة الجامعة من الكهرباء على أن يتم تعميم هذه التجربة لاحقا على باقي الجامعات.

يذكر أن سورية تتمتع بعدد ساعات سطوع شمسي عالية ووضع جغرافي مناسب جدا للإفادة من الطاقة الشمسية حيث تتراوح فترة سطوع الشمس بين 2800 و 3270 ساعة في السنة.