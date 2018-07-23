اتفاق بين «سيامكو» و«إيران خودرو» لتصنيع سيارات أتوماتيك

كشف معاون وزير الصناعة الدكتور نضال فلوح عن وجود اتفاق مع شركة إيران خودرو لتوريد نموذجين من السيارات بعلبة سرعة اتوماتيك وبمواصفات فنية وعالية الدقة، وهي نماذج مختلفة عن سيارات شهبا وشمرا وبال ميرا التي تصنعها شركة سيامكو بعلبة سرعة عادية غير اتوماتيكية.‏

وأوضح فلوح أن شركة سيامكو تبحث في آلية تقسيط شراء السيارة للمواطنين حسب ما كان معمولاً به قبل الحرب في سورية، مشيراً إلى أن الشركة تقوم حالياً بإعادة تأهيل صالات خدمات ما بعد البيع ليتثنى لكل مواطن إجراء عمليات الصيانة في تلك الصالات، متوقعاً أن يتم إنجاز هذا العمل في غضون شهرين.‏

وحول أسعار السيارة أكد أنها عادية إلّا أن السيولة لدى المواطنين غير متوافرة وهم بانتظار إمكانية السماح من قبل المصارف بشراء السيارة تقسيطاً، لافتاً أن الشركة تعمل حالياً على تطوير خطوط الإنتاج لتصبح قادرة على إنتاج أصناف وأنواع من السيارات السياحية والسيارات الشاحنة والبيك آب.‏