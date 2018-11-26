اتفاق بين وزارتي الزراعة والاتصالات لتحديد خصوبة التربة

وقعت وزارتا الزراعة والإصلاح الزراعي والاتصالات والتقانة اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التحليل الكيميائي للتربة والمياه والأسمدة.

وتهدف المذكرة إلى زيادة التعاون بين الوزارتين في مجال تنفيذ التحاليل والاختبارات المتعلقة بالتربة والمياه والأسمدة نظراً لدورها المهم والحيوي في تحديد خصوبة التربة وكفاءة المياه المستخدمة في عمليات الري وأثرها وانعكاسها على تنفيذ الخطط الزراعية السليمة.

وتتضمن المذكرة مشروع مسح التربة السطحية في سورية ونمذجتها رياضياً باستخدام الصور الفضائية بما يسمح بتقدير خصوبتها وتحديد قدرتها الإنتاجية بالإضافة إلى الاستفادة من التجهيزات المخبرية المتوافرة لدى الهيئة العامة للاستشعار عن بعد.

يذكر أن هيئة الاستشعار عن بعد تقدم خدمات عديدة لوزارتي الزراعة والإدارة المحلية والبيئة من بينها تحليل المعطيات والخرائط الغرضية.