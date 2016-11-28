اتفاق روسي- إيراني حول إلغاء التأشيرات السياحية بين البلدين

أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن موسكو وإيران تعتزمان توقيع اتفاق حكومي بشأن إعفاء السياح من كلا البلدين من تأشيرات الدخول.

وقالت زاخاروفا في بيان نشر على موقع وزارة الخارجية الرسمي أنه كان من المتوقع إبرام اتفاق حكومي بشأن إعفاء المجموعات السياحية من كلا البلدين من التأشيرات، وهذه المسألة كانت واحدة من المواضيع الأساسية للشؤون القنصلية على مستوى الإدارات.

كما أشارت زاخاروفا إلى أن وزارة الخارجية الروسية تخطط خلال شهر أو شهرين لإعداد وثيقة مع الوزارات المعنية من أجل التوصل إلى صيغة بهذا الشأن وتقديمه إلى الحكومة.

وكان السفير الإيراني في روسيا مهدي سنائي قد أكد أن المفاوضات بين بلاده وروسيا لإلغاء التأشيرات بين البلدين تسير في طريقها الصحيح، مؤكداً أن الأمر سيتم على مراحل.