اتفاق على تأسيس غرفة تجارة سورية- عراقية مشتركة

وقع اتحادا غرف التجارة السورية والغرف التجارية العراقية أمس على برتوكول تأسيس الغرفة التجارية السورية العراقية المشتركة، بهدف دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتنسيق لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري، وتعريف رجال وسيدات الاعمال والمستثمرين بالإمكانيات الاقتصادية والاستثمارية المتاحة في البلدين للعمل على تطويرها.

وينص البروتوكول الذي وقعه رئيسا الاتحادين محمد غسان القلاع وجعفر رسول الحمداني على فتح اسواق للمنتجات والصادرات السورية والعراقية والعمل على تطوير نوعية وشكل المنتج المصدر من خلال المعارض وتبادل الدعاية التسويقية، والتعريف بالقوانين والانظمة المعمول بها في البلدين المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، والتعريف بالمزايا الممنوحة للمستثمرين وتفعيل تبادل زيارات رجال الاعمال وتسهيل منحهم تأشيرات الدخول الى البلد الآخر.

وسمى الجانب السوري محمد العش رئيسا للغرفة السورية العراقية وسمى الجانب العراقي صادق عباس جهاكير رئيسا للغرفة العراقية السورية.

وقال جهاكير: إنه بعد توقيع بروتوكول التأسيس سنعقد جلسات مشتركة ومعمقة لوضع جدول اعمال متكامل للاقلاع بالعمل بشكل سريع، مشيرا إلى أن رجال الأعمال العراقيين مصرون على تفعيل التبادل التجاري وتنميته تحقيقا لرغبة الشعبين.

من جانبه قال العش: إن الغرفتين ستعقدان اجتماعات مستمرة لوضع برنامج تنفيذي لاقلاع وتفعيل عملهما لخدمة البلدين بالشكل الأمثل.