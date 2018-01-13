اتلتيكو مدريد يلاحق “البرشا” بفوزه على ايبار

قاد المهاجم الفرنسي كيفين جاميرو اليوم فريقه أتلتيكو مدريد للفوز على مضيفه إيبار بهدف نظيف في الجولة الـ19 من الدوري الإسباني لكرة القدم “الليجا” على ملعب “إيبوروا”.

جاء هدف المباراة الوحيد عبر جاميرو في الشوط الأول بعد مرور 27 دقيقة على صافرة البداية.

وبفوز أتلتيكو مدريد الثاني على التوالي رفع رصيده إلى 42 نقطة ليعزز من وضعه في المركز الثاني.