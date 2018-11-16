اتهامات أميركية جديدة لمؤسس ويكيليكس

وجه مدعون أميركيون الاتهام لمؤسس موقع ويكيليكس في قضية أخرى غير متصلة بوجود اتهام سري بنشر وثائق سرية أميركية عام 2010.

ونقلت وكالة فرانس برس عن الموقع قوله: إن “مدعين كشفوا عن غير قصد وفي إطار قضية أخرى غير متصلة بوجود ذلك الاتهام السري” دون معرفة طبيعة الاتهام الموجه لـ جوليان أسانج.

وكتب ويكيليكس على تويتر “وزارة العدل الأميركية تكشف عن غير قصد وجود تهم سرية أو مسودة لتلك التهم ضد مؤسس ويكيليكس في خطأ قطع ولصق على ما يبدو في قضية غير متصلة وأيضا في المنطقة الشرقية لفيرجينيا”.

إلى ذلك أعلن كارلوس بوفيدا محامي مؤسس ويكيليكس أن الإكوادور بإمكانها تسليم موكله أسانج لافتا إلى احتمال أن يكون هناك اتفاق ثلاثي بين واشنطن ولندن والإكوادور بشأن ذلك.

وقال بوفيدا لوكالة سبوتنيك “هناك تقارب بين بريطانيا والولايات المتحدة والإكوادور: أعتقد أنهم توصلوا بالفعل إلى اتفاق وهذا هو السبب في تفعيل بروتوكول خاص لتبرير خروج جوليان من السفارة لتسريع عملية إنهاء لجوئه وتسليمه إلى السلطات البريطانية” مشيرا إلى أن واشنطن تريد معاقبته بشدة والحكم عليه بالسجن مدى الحياة.

وكان مصدر أميركي أعلن اليوم أن وزارة العدل الأميركية تستعد لإدانة أسانج ويتوقع أن تتم محاكمته في الولايات المتحدة.

يذكر أن أسانج يلازم سفارة الإكوادور في لندن منذ لجوئه إليها عام 2012 ومنحه اللجوء السياسي بسبب خشيته من تسليمه إلى الولايات المتحدة التي تسعى لمحاكمته لنشره وثائق عسكرية وبرقيات دبلوماسية سرية في العام 2010.