اجتماع بخصوص المصالحة في ريف درعا

بهدف إيصال رسالة للمجموعات المسلحة المتواجدة في المنطقة الجنوبية مفادها ضرورة التوصل لمصالحة والعودة إلى حضن الوطن انعقد في مبنى المحافظة اجتماع مع عدد من ممثلي قرى وبلدات (داعل، ابطع، الحراك، ناحته، المليحة الغربية، المليحة الشرقية، طفس، درعا البلد) بحضور الادميرال الروسي كوليت فاديم رئيس مركز المصالحة الروسي في منطقة خفض التوتر بالمنطقة الجنوبية وعضو لجنة المصالحة الوطنية في المنطقة الجنوبية المهندس عواد السويدان.

وأشار الأدميرال الروسي في حديثه إلى ضرورة العمل من أجل حل النزاع بالطرق السلمية في الجنوب والسعي الجاد لإقناع المجموعات المسلحة بتسليم سلاحهم والعودة إلى حضن الوطن مؤكداً على أن وجهة الجيش السوري بعد الانتهاء من العمليات العسكرية في إدلب والغوطة الشرقية هي المنطقة الجنوبية لافتاً إلى أنه لم يتبق الكثير من الوقت ولابد من بذل الجهود اللازمة بهدف إعادة السلام للمنطقة للتخلص من ويلات الحرب و للحفاظ على الأرواح والبنى التحتية في المنطقة .

وأشار إلى أن هذا الإجتماع يهدف لإيجاد حلول عملية وتحقيق مصالحات وتسويات جادة.

وتحدث عن مؤتمر استانة القادم مشيراً إلى اهتمام الحكومة الروسية بالشأن السوري والسعي لإحلال السلام مؤكداً أنه سيتم مناقشة القضايا المتعلقة بإخراج الموقوفين والبحث عن المفقودين و جثامين الشهداء بالإضافة إلى الاهتمام بالوضع الإنساني و تقديم المساعدات لكل من يحتاجها.

وتم خلال الإجتماع توزيع ورقة تتضمن نص اتفاقية انضمام الأطراف إلى نظام وقف إطلاق النار لتكون نموذج يتم توزيعه والتوقيع عليه بين الأطراف المتنازعة.

وتحدث المهندس عواد السويدان عن ضرورة بذل الجهود والسعي للتوصل إلى مصالحة في المنطقة الجنوبية مؤكداً استعداد لجنة المصالحة بدرعا للتواصل مع كل من يرغب بإجراء تسوية ومصالحة بهدف إعادة الأمن والاستقرار إلى المحافظة لافتاً إلى انتصارات الجيش السوري على مساحة الوطن مؤكداً أن المنطقة الجنوبية ستكون ضمن تلك الانتصارات الميدانية في حال عدم التوصل إلى مصالحة.

البعث ميديا || درعا – دعاء الرفاعي