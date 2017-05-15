اجتماع تحضيري لإعادة الإعمار في ريف دمشق

ناقش محافظ ريف دمشق المهندس علاء منير إبراهيم وأمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي الدكتور همام حيدر مع أعضاء مجلس الشعب عن المحافظة سبل تفعيل عمل المؤسسات والأجهزة الحكومية بعضها مع البعض الآخر بما يخدم عملية إعادة الإعمار التي بدأت تسير بخطى جيدة في جميع مناطق المحافظة التي انهيت فيها جميع المظاهر المسلحة.

وأكد ابراهيم خلال اللقاء أن الأعمال تسير حاليا في اتجاه إعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات للكثير من المناطق التي تم إنهاء المظاهر المسلحة فيها تمهيدا لإعادة المواطنين إلى مناطقهم ما يتطلب من الجميع التعاون والتنسيق مع جميع الجهات بما فيها مجلس الشعب للإسراع في تنفيذ مختلف الأعمال التي تخدم مصلحة الوطن والمواطن.

من جهته أشار أمين فرع ريف دمشق للحزب إلى أهمية المبادرة في هذه الأوقات والمشاركة بجميع الأعمال لتكريس نهج المصالحات المحلية بما يخدم عملية السير بإعادة الإعمار والتفاعل والتعاون مع جميع الجهات للارتقاء بمستوى الأعمال.

من جهتهم ركز أعضاء مجلس الشعب على أهمية العمل لإعادة الخدمات لجميع المناطق والإسراع بعودة الأهالي اليها لتفعيلها وتنشيطها خاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والزراعية والصناعية والسياحية.

واتفق المجتمعون على رفع وتيرة التنسيق بما يخدم توجيهات الدولة ومطالب المواطنين في المحافظة وطالبوا بعقد لقاءات دورية بهذا الشأن.