ناقش المعنيون بالعملية التربوية في حمص اليوم التحضيرات لامتحانات الشهادة الثانوية بكل فروعها والتعليمات المتعلقة فيها وتوضيح أهم الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن وذلك خلال اجتماع في مسرح الشهيد عبد الحميد الزهراوي.
وأشار مدير تربية حمص أحمد الابراهيم إلى أن عدد الطلاب المسجلين في امتحانات الشهادة الثانوية بحمص بلغ 20850 طالبا وطالبة من جميع الفروع أدبي وعلمي ونسوية وتجارة وصناعة سيوزعون على 138 مركزا في الريف والمدينة.
ولفت الابراهيم إلى أن المديرية اتخذت كل الإجراءات لإنجاح العملية الامتحانية وتأمين كل المستلزمات المطلوبة لسيرها بالشكل المطلوب دون حدوث مشاكل.
يشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في الثلاثين من الشهر الجاري.
اجتماع تحضيري لرؤساء المراكز الامتحانية بحمص تمهيدا لامتحانات الشهادة الثانوية
ناقش المعنيون بالعملية التربوية في حمص اليوم التحضيرات لامتحانات الشهادة الثانوية بكل فروعها والتعليمات المتعلقة فيها وتوضيح أهم الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن وذلك خلال اجتماع في مسرح الشهيد عبد الحميد الزهراوي.