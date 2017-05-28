اجتماع تحضيري لرؤساء المراكز الامتحانية بحمص تمهيدا لامتحانات الشهادة ‏الثانوية

ناقش المعنيون بالعملية التربوية في حمص اليوم التحضيرات لامتحانات ‏الشهادة الثانوية بكل فروعها والتعليمات المتعلقة فيها وتوضيح أهم الإجراءات التي تم ‏اتخاذها بهذا الشأن وذلك خلال اجتماع في مسرح الشهيد عبد الحميد الزهراوي. ‏

وأشار مدير تربية حمص أحمد الابراهيم إلى أن عدد الطلاب ‏المسجلين في امتحانات الشهادة الثانوية بحمص بلغ 20850 طالبا وطالبة من ‏جميع الفروع أدبي وعلمي ونسوية وتجارة وصناعة سيوزعون على 138 ‏مركزا في الريف والمدينة.

ولفت الابراهيم إلى أن المديرية اتخذت كل الإجراءات لإنجاح العملية الامتحانية ‏وتأمين كل المستلزمات المطلوبة لسيرها بالشكل المطلوب دون حدوث مشاكل.

يشار إلى أن امتحانات الثانوية العامة ستبدأ في الثلاثين من الشهر الجاري.