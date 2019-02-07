اجتماع دولي لحل الأزمة في فنزويلا

أطلقت المكسيك والأوروغواي مبادرة مؤتمر يعقد في الأوروغواي اليوم لإيجاد حل للأزمة السياسية التي افتعلتها الولايات المتحدة الأمريكية.

الاجتماع الدولي هو مؤتمر (للدول المحايدة) حول فنزويلا لكنها تحولت إلى اجتماع لمجموعة اتصال دولية شكلها الاتحاد الأوروبي في نهاية كانون الثاني الماضي في بوخارست وانضمت إليها ثلاث دول أخرى في أميركا اللاتينية.

ورحب الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بهذه المبادرة وعبر عن دعمه “لكل الخطوات والمبادرات من أجل تسهيل الحوار”، فيما رفض زعيم المعارضة اليمينية خوان غوايدو أي حوار مع الحكومة.

وقال مصدر دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي الذي سيكون وفده بقيادة وزيرة خارجيته فيديريكا موغيريني إن الهدف من الاجتماع ” إيجاد طريق بين موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وموقف ترامب وآخرين” مؤكدا أن هذا الأمر ليس سهلا، وتمهيدا لهذا الاجتماع اقترحت الأوروغواي والمكسيك تطبيق آلية حوار لكن دون شروط مسبقة.