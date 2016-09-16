أعلن دبلوماسيون في الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اليوم اجتماعا طارئا للاطلاع على تفاصيل الاتفاق الروسي الأميركي حول سورية.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن الدبلوماسيين قولهم إن أعضاء المجلس سيجتمعون في جلسة مغلقة لـ “تقييم ما اذا كانوا سيدعمون” الاتفاق.

وتوصلت روسيا والولايات المتحدة إلى اتفاق جديد حول الازمة فى سورية بعد مفاوضات طويلة بين خبراء البلدين السياسيين والعسكريين في جنيف ينص على وقف الأعمال القتالية دون أن يشمل تنظيمي “داعش” و”النصرة” والفصل بين الإرهابيين وما تسمى “المعارضة” وتحديد المناطق التى سيتم فيها ضرب الإرهابيين من قبل الطيران الروسي والأميركي وإنشاء مركز مشترك لتنسيق الضربات واستئناف العملية السياسية لحل الأزمة في سورية.