اجتماع للهيئة المشتركة السورية الروسية لتنسيق عودة المهجرين السوريين من الخارج

أكد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف رئيس الجانب السوري في الهيئة المشتركة السورية الروسية لتنسيق عودة المهجرين السوريين من الخارج أن لجنة إعادة الإعمار تعمل على تنفيذ مجموعة مشاريع لتأهيل البنى التحتية وخاصة في المناطق المحررة.

وأوضح مخلوف خلال اجتماع الهيئة المخصص لمناقشة الإجراءات المتخذة لتسهيل عودة المهجرين من الخارج أن افتتاح معبر نصيب الحدودي سيساهم في تشجيع المهجرين على العودة إلى وطنهم.

من جهته مدير المركز الوطني للدفاع في روسيا الاتحادية “العماد أول م.ي.ميزنيتسيف” رئيس الجانب الروسي أكد في كلمة عبر الفيديو كونفرانس أن البيانات المتوافرة تشير إلى استمرار العودة المنظمة والطوعية للمهجرين السوريين إلى وطنهم ويحظى التعاون الدولي بشأن القضايا الإنسانية بتأييد مفوض الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الإنسانية التي أبدت استعدادها لمساعدة المهجرين، منوها بالمناخ الايجابي الذي وفره مرسوم العفو رقم 18 وآثاره الإيجابية في هذا الاتجاه.

وقدم ممثلو وزارات الخارجية والمغتربين والشؤون الاجتماعية والعمل والعدل والمصالحة الوطنية والمنسق الروسي للمصالحة شرحاً للإجراءات المتخذة لاستقبال المهجرين العائدين وخلق الظروف المناسبة للعائدين.

وعقدت الهيئة اجتماعها الأول بعد تشكيلها في شهر آب الماضي بهدف تنسيق إجراءات عودة المهجرين بفعل الإرهاب.