اجتماع لمناقشة مشاريع وخطط مجلس مدينة حماة

ركز اجتماع محافظ حماة الدكتور محمد الحزوري مع أعضاء المكتب التنفيذي لمدينة حماة حول دعم القطاع الاقتصادي وإحداث شركة للنقل الداخلي ونقل موقع سوق الهال والحفاظ على الأوابد الأثرية والمعالم السياحية التي تشكل رموز الهوية الثقافية والحضارية للمدينة.

كما بحث الاجتماع أمور الأكشاك التي يمنح ترخيصها مجلس المدينة للمعاقين وذوي الشهداء وضرورة تنظيم هذا الموضوع والتقيد بالمستفيدين منها وتوسيع المخطط التنظيمي لمدينة حماة واقتراح 6 مواقع جديدة لهذه الغاية.

وأكد المحافظ ضرورة تنفيذ مشروعات استراتيجية لها أبعاد ومنعكسات خدمية طويلة الأمد من شأنها تحسين الأوضاع الاجتماعية والسياحية والتنموية للمدينة.

من جانبه أوضح أمين فرع حماة لحزب البعث العربي الاشتراكي أشرف باشوري أن الاجتماع يهدف الى تحسين واقع العمل بالمدينة، منوها بدور المجلس بإطلاق مشاريع تنموية رائدة تنعكس إيجابا على الارتقاء بالواقع الخدمي والاجتماعي والصحي لأهالي وسكان حماة.

بدوره أشار رئيس المجلس المهندس رضوان العلواني إلى أن المجلس يسعى جاهدا لإنجاز المهام والمسؤوليات الملقاة عليه في مجالات الخدمات البلدية وشبكات الإنارة والحدائق وأعمال الصرف الصحي والطرق.

من جهة ثانية تفقد الحزوري أفران الصباغ والأسطة والشريعة في مدينة حماة للاطلاع على سير عملها، داعيا مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى تنظيم الضبوط اللازمة في حال وجود أي مخالفات.