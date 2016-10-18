اجتماع ممثلين أمريكيين وروس حول فصل الارهابيين عن “المعارضة المعتدلة”

أكد مصدر في مكتب مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سورية ستافان دي ميستورا أن ممثلين عن الولايات المتحدة وروسيا وبعض دول المنطقة سيشاركون في لقاءات الخبراء حول الفصل بين الإرهابيين وما يسمى “المعارضة المعتدلة” في سورية.

ونقلت وكالة سبوتنيك الروسية عن المصدر قوله انه بحسب المعلومات التي لدينا فان الدول الخمس التى شاركت فى لقاء لوزان ستشارك في لقاءات الخبراء في جنيف للفصل بين الإرهابيين والمعارضة، لافتا إلى أن المبعوث الأممي لن يشارك في هذه المشاورات.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرغى شويغو أعلن في وقت سابق اليوم أن وفدا من الخبراء العسكريين الروس وصل الى جنيف لبدء مشاورات غدا مع خبراء عسكريين من عدد من الدول حول فصل الارهابيين عما يسمى “المعارضة المعتدلة” فى حلب.