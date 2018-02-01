اجراءات مكثفة لإنقاذه من التلوث… البدء بالمرحلة الثانية من تنظيف نهر بردى

أكد مدير الصيانة في محافظة دمشق المهندس جمال إبراهيم أن المديرية بدأت تنفيذ المرحلة الثانية من تنظيف نهر بردى وفروعه البالغ طولها 45 كيلومترا ورفع الأذى الواقع عليه.

وقال إبراهيم أن ورشات المديرية بدأت بالعمل منذ حزيران عام 2017 وتم انزال التركسات الجنزير والدولاب والبروكات والترادور إلى مجرى النهر بدءا من مقسم سكرية الواقع أول طريق الربوة باتجاه مبنى الإذاعة والتلفزيون وصولا إلى وزارة السياحة وتم تأمين الدفعة الثانية من اللباس الخاص بتنظيف الأنهار .

وأشار إبراهيم إلى أننا بدأنا نشهد تحسنا ملحوظا في موضوع نظافة فروع بردى في مناطق “المالكي والروضة والميسات وباب توما” لجهة تراجع الروائح الكريهة التي كانت تخرج منه، مؤكدا أن هناك متابعة يومية ومستمرة لهذا الموضوع وخلال الشهرين القادمين سنشهد تحسنا اكبر يصل إلى نسبة 80 بالمئة.

وللحد من مخالفات المطاعم والسكان القاطنين بجوار النهر بين مدير الصيانة أن محافظة دمشق طلبت تطبيق قانون النظافة على المخالفين والتعامل معهم بشدة وفرض الغرامات عليهم وفي حال عدم الالتزام سيتم اغلاق المطعم منوها بالجهود الكبيرة التي تبذل من قبل العمال والمهندسين في هذا الإطار .

وأشار ابراهيم إلى أن محافظة دمشق قامت بالتعاون مع الشركة العامة للطرق بتوجيه انذارات لأصحاب الفعاليات في منطقة الربوة والتي تصب مخلفاتها السائلة في النهر لتركيب وحدات معالجة صغيرة حسب الدراسة التي سترسل اليهم من قبل المحافظة خلال مدة أقصاها 6 أشهر وفي حال عدم التنفيذ ستغلق المطاعم والمحلات الأخرى.

وبشأن المبلغ الذي تم تخصيصه من قبل وزارة الإدارة المحلية والبيئة لرفع التلوث عن نهر بردى من المنبع إلى المصب والبالغ 14 مليار ليرة أوضح ابراهيم أن تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي سيكون على مدار عامي 2018 و2019 ويسهم في تحسين الواقع المائي والبيئي لمحافظتي دمشق وريفها، حيث سيتم إنشاء عدد من محطات المعالجة الأولى ستقام في منطقة جمرايا بكلفة 5ر6 مليارات ليرة والثانية تشمل استكمال تنفيذ محور الصرف الصحي من عين الخضرة حتى موقع المحطة بطول 7700 متر وكلفة 5ر1مليار ليرة.

ويشمل المشروع ايضا حسب ابراهيم استكمال تنفيذ محور الصرف الصحي ضمن النهر بدءا من منطقة التكية حتى كفر العواميد بطول 3780 مترا مع المصبات من هذه القرى بقيمة 500 مليون ليرة وإصلاح الخط المنفذ ضمن النهر في منطقة نبع الفيجة وحتى جسر عين الخضرة بطول 11300 متر الذي دمرته التنظيمات الإرهابية المسلحة بكلفة 200 مليون ليرة.

وبحسب ابراهيم سيتم أيضا استكمال منظومة المعالجة في منطقتي قدسيا والهامة كونها تقع تحت منسوب الصرف الصحي ورفعها الى خط الصرف الرئيسي لمدينة دمشق وإنشاء محطة معالجة في موقع مناسب للاستفادة من المياه لرفد النهر بقيمة 4 مليارات ليرة. إضافة إلى رفع مصبات الصرف الصحي المباشرة إلى المجرى من الأحياء المجاورة للنهر في مناطق دمر ووادي المشاريع وجبل الرز والمطاعم المنتشرة على ضفتي النهر في دمر والربوة بقيمة 300 مليون ليرة.