احباط تهريب أسلحة للإرهابيين في ريف حمص.. وضبط مركز اعلامي للجزيرة القطرية في الغوطة

تم اليوم إحباط محاولة إرهابيين تهريب كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة بعضها إسرائيلي الصنع من المنطقة الجنوبية إلى المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف حمص الشمالي.

وأفاد مصدر ميداني أنه بناء على معلومات استخبارية دقيقة نفذت احدى دوريات الجهات المختصة كمينا على أحد المحاور المحتملة لتحرك الارهابيين عبر البادية انطلاقا من المنطقة الجنوبية تم خلاله ضبط شحنة كبيرة من الذخائر المتنوعة والاسلحة والأدوية إسرائيلية الصنع كانت متجهة إلى المجموعات الارهابية بريف حمص.

وبين المصدر أنه من بين الأسلحة قواذف متنوعة وعدد كبير من القذائف مختلفة العيار ومئات من صناديق الذخيرة للرشاشات المتوسطة والبنادق الحربية وادوية متنوعة إسرائيلية الصنع.

وفي إطار متصل عثرت عناصر الهندسة في الجهات المختصة خلال استكمال عمليات تمشيط المناطق المحررة في الغوطة الشرقية من التنظيمات الارهابية على مركز إعلامي تابع لقناة “الجزيرة” القطرية التي كانت تبث منه سمومها وفبركاتها في سياق ضلوعها المباشر في سفك الدم السوري كإحدى القنوات الإعلامية المعادية للسوريين ودولتهم.

وبين المصدر أن المقر يتضمن أجهزة بث فضائي وتجهيزات فنية متكاملة وكاميرات فيديو وفوتوغراف وحواسيب وكميات كبيرة من الأشرطة والسيرفرات والطابعات لافتا إلى أنه تمت مصادرتها والتحريز عليها.

مركز إعلامي للجزيرة القطرية بالغوطة الشرقية