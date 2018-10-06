احباط محاولة تسلل المجموعات الإرهابية باتجاه نقاط عسكرية بريف حماة الشمالي

أحبطت وحدات من الجيش العربي السوري العاملة بريف حماة الشمالي أمس محاولة مجموعات إرهابية التسلل باتجاه عدد من النقاط العسكرية في محيط قريتي معركبة ولحايا.

وتابع وحدات الجيش عملية رصد ومراقبة تحركات المجموعات الإرهابية المنتشرة في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي حيث كشف عناصر الاستطلاع محاولة مجموعات إرهابية تابعة لما يسمى “كتائب العزة” الإرهابي التسلل باتجاه النقاط العسكرية المرابطة في محيط قريتي معركبة ولحايا.

نفذت وحدات الجيش على الفور عمليات تمشيط واسعة في محيط القريتين وتعاملت مع الإرهابيين المتسللين الذين فروا باتجاه الثغور التي قدموا منها بعد انكشاف تحركاتهم.

وتصدت وحدة من الجيش أمس الأول لمجموعة إرهابية تابعة لـ “كتائب العزة” حاولت التسلل من محور بلدة مورك شمال مدينة حماة بنحو 35 كم إلى بعض النقاط العسكرية المتمركزة في محيط البلدة وأوقعت في صفوفهم قتلى ومصابين.

وتنتشر تنظيمات إرهابية من أبرزها تنظيم جبهة النصرة وما يسمى “جيش العزة” و”الحزب التركستاني” التي تضم مرتزقة أجانب تسللوا عبر الحدود التركية في عدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي وتعتدى بالقذائف والأسلحة المتنوعة على المناطق المجاورة وتتسلل نحو نقاط الجيش التي تحمي المدنيين في المنطقة بقصد الاعتداء عليها.