احباط محاولة تهريب صواريخ غراد لإرهابيي “داعش” في ريف السويداء الشرقي

تمكنت وحدة من مجموعات الدفاع الشعبية في ريف السويداء الشرقي مساء اليوم من إحباط محاولة تهريب صواريخ غراد الى تنظيم “داعش “الإرهابي في البادية الشرقية.

واعلن مصدر في المحافظة ان وحدة من مجموعات الدفاع الشعبية العاملة في ريف السويداء الشرقي صادرت بعد عملية رصد ومتابعة سيارة /بيك اب غريت وول/ كانت قادمة من ريف المحافظة الغربي ومتجهة الى التنظيمات الارهابية في البادية الشرقية وضبطت بداخلها اربعة صواريخ غراد.

وكانت مجموعات الدفاع الشعبية احبطت في ال14 من الشهر الجاري محاولة تهريب أسلحة الى تنظيم “داعش” في الريف الشرقي لمحافظة السويداء بعد ضبطها سيارة مدنية وبداخلها عدد من صواريخ غراد.