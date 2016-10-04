احتجاجات كبيرة في اسطنبول لاغلاق النظام التركي قناة تلفزيونية

تظاهر مئات الأتراك اليوم قرب ساحة تقسيم في اسطنبول احتجاجاً على إغلاق النظام التركي إحدى القنوات التلفزيونية الرئيسية في البلاد ضمن إطار محاولاته قمع الأصوات المعارضة والتضييق على الوسائل الإعلامية بذريعة محاولة الانقلاب التي جرت في تموز الماضي.

ووفقاً لوكالة فرانس برس التي ذكرت أن المتظاهرين ومنهم صحفيون أتوا من وسائل إعلام أغلقت أيضاً بقرار قضائي خلال الأسابيع الماضية رددوا هتافات منددة بإغلاق قناة “آي ام سي تي في”.

وكانت شرطة النظام التركي اقتحمت اليوم قاعة التحرير في مقر القناة وقطعت بثاً مباشراً بذريعة وجود قرار قضائي بإغلاقها.

وجاء قرار إغلاق القناة التركية المذكورة التي تأسست عام 2011 في إطار حالة الطوارئ التي فرضها النظام التركي بدعوى المحاولة الانقلابية والتي تم تمديدها أمس لثلاثة أشهر إضافية اعتباراً من 19 الشهر الجاري.

واستغل رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان المحاولة الانقلابية لإطلاق حملات اعتقال وإقالة وإغلاق لموظفين ومؤسسات بما فيها المؤسسات الإعلامية بهدف التخلص من معارضيه واحكام سيطرته على مفاصل الحياة العامة في البلاد.