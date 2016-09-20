احتجاجات واسعة في بروكسل تنديدا باتفاق التبادل الحر مع الولايات المتحدة

شهدت العاصمة البلجيكية بروكسل مظاهرات احتجاجية واسعة اليوم تنديدا باتفاق التبادل الحر عبر الاطلسي الذي يتفاوض عليه الاتحاد الاوروبي مع كل من الولايات المتحدة وكندا.

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية ان الاف المحتجين تجمعوا امام المؤسسات الاوروبية وسط بروكسل مرددين هتافات تعبر عن الرفض القاطع للاتفاق وشعارات مناوئة له.

وجاءت المظاهرات الاحتجاجية التي توجه المشاركون فيها الى مقر المفوضية الاوروبية ومجلس الاتحاد الاوروبي بعد ثلاثة ايام على التظاهرات الكبرى المناهضة لمفاوضات “شراكة التجارة والاستثمار عبر الاطلسي” التي جمعت نحو 136 الف شخص شخص في سبع مدن المانية السبت الماضي.

وحذر المشاركون بالمظاهرات من عواقب الاتفاق على الاقتصاد البلجيكي والمجالات الاخرى.