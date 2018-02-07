احتجاج ياباني على المناورات العسكرية الروسية في الكوريل

أعلن وزير الخارجية الياباني تارو كونو احتجاج بلاده لدى موسكو على المناورات العسكرية التي يجريها الجيش الروسي في جزر الكوريل الجنوبية.

واعتبر كونو أن هذه المناورات، وعلى الرغم من رفض طوكيو لها، لا يجوز أن تؤثر في نية رئيس الوزراء شينزو آبي زيارة روسيا في مايو من العام الجاري.

من جهته شدد آبي في اليوم على أهمية معاهدة السلام بين روسيا وبلاده واعتبر عدم وجودها حتى الآن “حالة غير طبيعية” معيدا إلى الأذهان أنه التقى الرئيس فلاديمير بوتين عشرين مرة حتى الآن.

ووعد رئيس الحكومة اليابانية بحل قضية معاهدة السلام وتسريع المشاريع في إطار النشاط الاقتصادي المشترك مع روسيا فى جزر الكوريل الجنوبية.

وفي 6 شباط عقدت الجولة الثالثة من المحادثات حول العلاقات الثنائية ومعاهدة السلام بين موسكو وطوكيو، وحضرها عن الجانب الروسي نائب وزير الخارجية إيغور مورغولوف.