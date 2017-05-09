احتفاءً بعيد الشهداء افتتاح حديقة باسمهم في النبك.. ووضع حجر الاساس لأخرى في قارة

احتفل أهالي منطقة القلمون بعيد الشهداء في الصالة الرياضية بمدينة قارة، وذلك بحضور الرفيقين الدكتور أحمد همام حيدر أمين فرع ريف دمشق لحزب البعث العربي الاشتراكي، والمهندس علاء منير إبراهيم محافظ ريف دمشق، و عدد كبير من ذوي الشهداء، وعدد من المعنيين، ووجهاء المجتمع الاهلي، ورجال الدين ، حيث القيت كلمات عبرت عن معنى الشهادة ومكانة الشهداء، اضافة الى فقرات مسرحية وغنائية رمزية للشهادة والشهداء.

بعد ذلك كرم الرفيقان امين الفرع والمحافظ اسر الشهداء بهدايا رمزية ومادية ، وفي كلمة له قال الرفيق أمين الفرع اننا نتعلم من هؤلاء الشهداء الأبطال ومن ذويهم الصبر و القوة والصمود، وها نحن نستذكر اليوم في هذه المناسبة الأعمال البطولية التي قام بها شهداؤنا لنصل إلى هذه الانتصارات والاحتفالات التي تعم الأراضي السورية ، هذه الدماء الطاهرة التي رسمت خريطة الوطن وحققت صموده هي دماء زكية، بفضلها انتصرت سورية، و نحن سنعمل كفريق حزبي و حكومي لتبقى أرواح الشهداء نبراسا وعلما يهتدي به الجميع .

من جانبه قال الرفيق محافظ ريف دمشق في كلمته : إننا اليوم في مدينة قارة نحتفل بعيد الشهداء، هذا العيد الذي نفتخر فيه جميعا، وسنحتفل به في كل يوم . وشكر المحافظ أهالي منطقة القلمون و مدينة قارة على روحهم الوطنية العالية، وأشار الى أننا نحن اليوم نكرم أهالي الشهداء بهدايا رمزية لا تعبر عن ما قدموه من تضحيات، ولكننا نؤكد لذويهم بأننا سنكرمهم كل يوم من خلال أعمالنا ونشاطاتنا التي سنقوم بها لإعادة إعمار وطننا الحبيب .

وكان الرفيقان امين الفرع والمحافظ قد افتتحا حديقة للشهداء في مدينة النبك، ووضعا حجر اساس لحديقة شهداء مدينة قارة وسط احتفال شعبي ورسمي كبير .

البعث ميديا|| ريف دمشق-بلال ديب