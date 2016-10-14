احتفاء بذكرى تشرين.. تكريم عدد من أبطال وجرحى الجيش وذوي الشهداء

احتفاء بذكرى تشرين التحرير وتكريماً لجرحى وأبطال الجيش العربي السوري صانعي نصر تشرين 1973 نظمت مبادرة الفينيق السوري و الخيمة السورية للمغتربين السوريين في أمريكا فعالية بعنوان «تشرين على درب الوفا» بالتعاون مع الإدراة السياسية في الجيش العربي السوري ورابطة المحاربين القدماء.

وفي كلمة ألقاها ممثّل الإدارة السياسية السيد اللواء علي خضرة, أوضح فيها أننا نجود بأغلى ما نملك عندما ننفق الأرواح دفاعاً عن كبرياء الوطن وثراه الطاهر.

عارف الطويل رئيس مبادرة الفينيق السوري وعضو مجلس الشعب جدد الشكر والعرفان لأبطال الجمهورية في نصر 73 والأبطال في نصر سورية على العدوان التي يقاومه السوريون الآن ، لأن الحرب واحدة والنصر واحد.

السيدة رولا دريعي سفيرة الشؤون الإنسانية أعربت عن سعادتها بالمشاركة بحفل تكريم أبطال وجرحى الجيش العربي السوري وقالت بتصريح إن هؤلاء الأبطال يستحقون أكبر من تكريم والتكريم الحقيقي أنهم هم من كرمونا اليوم لأننا نستمد القوة والكرامة من تضحياتهم وحيت ذكرى الشهداء العظام ونصر حرب التحرير تشرين ونصر سورية الآن على التآمر والإرهاب.

 

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