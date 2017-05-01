احتفالات في مختلف المدن الروسية بمناسبة عيد العمال

بدات في مختلف المدن الروسية اليوم مسيرات ومهرجانات شعبية تنظم غالبيتها الهيئات النقابية بمناسبة عيد العمال العالمي.

ونقل موقع روسيا اليوم عن اتحاد النقابات المستقلة الروسي قوله.. إن “فعاليات شعبية ستقام بمناسبة عيد العمال هذا العام في 737 مدينة وبلدة روسية يشارك فيها ما لا يقل عن 5ر2 مليون شخص”.

وتتخلل الفعاليات حفلات موسيقية وتوزيع الوجبات المحلية التقليدية وغيرها من النشاطات الاجتماعية والثقافية إلا أن الهدف والهم الأساسي يبقى في المطالبة بضمان حقوق العمال حيث تنخرط الأحزاب السياسية الرئيسية في إجراء الفعاليات لتأكيد اهتمامها بأوضاع العمال.

ويحتفل الملايين حول العالم في الأول من أيار من كل عام بعيد العمال وبدئ الاحتفال به أول مرة في استراليا نهاية القرن التاسع عشر وهو من أكثر الأعياد انتشارا في العالم حيث يتم الاحتفال به في نحو 130 دولة ويعتبر في معظم دول العالم عطلة رسمية ويسمى في روسيا “عيد العمل والربيع”.