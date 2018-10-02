احتفالات متنوعة بالذكرى الـ 69 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية

شهدت مختلف المناطق في جمهورية الصين الشعبية العديد من الاحتفاليات على مدار الأسبوع الحالي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لتأسيسها.

وتخللت هذه الاحتفاليات مراسم رفع العلم الوطني الصيني في ساحة تيانانمين في العاصمة بكين بحضور مئات ألاف الأشخاص من مختلف أنحاء الصين.

وترافقت الاحتفالات في هذه الذكرى مع اقامة عروض ضوئية إضافة إلى مهرجانات وزيارات إلى الأماكن السياحية التاريخية كسور الصين العظيم في بكين وغيرها من المعالم الآثرية الصينية.

وبلغت عائدات الصين السياحية خلال اليوم الأول من هذه الاحتفالات أكثر من 15 مليار دولار أمريكي جراء التزايد الملحوظ في عدد المسافرين والزوار الصينيين والأجانب حيث قدر عدد الزوار الصينيين في اليوم الأول وحده بـ 122 مليون زائر صيني.