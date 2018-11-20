احتفالية بالسوق الأثري المسقوف في حمص القديمة بمناسبة المولد النبوي الشريف

أقام عدد من الجمعيات الأهلية بحمص اليوم احتفالية في السوق الأثري المسقوف بالمدينة القديمة وسط إقبال أهلي وشعبي واسع وذلك بمناسبة عيد المولد النبوي الشريف.

وتضمنت الفعالية التي تستمر على مدى ثلاثة أيام معرضا لمنتجات الجمعيات ومنها مشغولات يدوية ومطرزات وأصناف متعددة من الحلويات الشعبية وأنشطة ترفيهية مخصصة لأطفال جمعية رعاية المكفوفين وضعاف البصر وأيتام جمعية رعاية الطفل.

كما قدمت فرقة حمص للإنشاد الديني والتراث مجموعة من الأناشيد والموشحات الدينية إضافة إلى العراضة الشعبية.

وأشارت سمر السباعي مديرة الشؤون الاجتماعية والعمل بحمص إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية في القيام بنشاطات ومبادرات بمشاركة الأطفال المعوقين وخلق مساحة من الفرح.

آلاء الطرشة عضو مجلس إدارة جمعية شباب الخير بحمص بينت أن الهدف من الفعالية اليوم هو تنشيط السوق القديم بعد عودة الأمان إلى ربوع المحافظة وخاصة أنه تم عرض منتجات مشروع كفايتي الذي تنفذه الجمعية ويستهدف النساء المعيلات لأسرهن.

من جهتها لفتت رزان أتاسي رئيس مجلس إدارة جمعية رعاية الطفل إلى أن الاحتفالية فرصة لعرض منتجات الجمعية من القطنيات والتريكو وغيرها وزرع الفرح في نفوس أطفال الجمعية.

بدوره لفت طارق العطار عضو مجلس إدارة جمعية رعاية المكفوفين وضعاف البصر إلى النشاطات الترفيهية التي تستهدف الأطفال وإشراكهم مع أقرانهم في أجواء من اللعب والمرح.

وعبر عدد من الأهالي والأطفال عن فرحتهم بالأنشطة المرافقة للفعالية التي أدخلت الفرح والسرور إلى قلوب أبنائهم.