احتفالية “زلفا” تعود بعد غياب

انطلقت بالأمس احتفالية زلفا الموسيقية التشكيلية بنسختها الثانية، تحت إشراف ورعاية نادي حكايا الفن، بالتعاون مع وزارتي الثقافة والسياحة ومحافظة اللاذقية ومجلس مدينتها.

وتتضمن الفعالية عروضاً راقصة وعزفاً منفرداً وثنائياً وجماعياً لطلاب النادي وأساتذته وعدد من العازفين المحترفين إلى جانب افتتاح معرض منوع للوحات ومنحوتات طلاب النادي من أطفال ويافعين وشباب مع مشاركة لخريجي كلية الفنون الجميلة بجامعتي دمشق وتشرين، بالإضافة لتخصيص قسم للفنانين المخضرمين في الرسم والنحت الذين أتوا من عدة محافظات لتسجيل حضورهم في الفعالية.

يزن جبور، مدير نادي حكايا الفن، والمشرف العام للاحتفالية قال: “فعالية زلفا تعود لمحبيها بعد غياب دام ثلاث سنوات لتكون النسخة الثانية منها مفعمة بالحياة والموسيقا والفرح وهو ما يستحقه الشعب السوري الذي عانى خلال الحرب ما عاناه وكان بصموده وإصراره على استمرار الحياة أسطورة تخلد عبر التاريخ”.

يبلغ عدد المشاركين في الاحتفالية 400 فنان يتوزعون ما بين عازفي آلات موسيقية وراقصين وفنانين تشكيليين محترفين وهواة وتستمر الاحتفالية حتى الرابع من الشهر الجاري، حيث سيقدم في كل يوم برنامج فني منوع على مسرح الحديقة التي تستقبل جمهور الفعالية من الساعة السادسة وحتى التاسعة مساء والدعوة عامة.