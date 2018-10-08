احتفالية وعروض فنية لطلائع البعث في قرية المعلقة بريف القنيطرة

احتفاء بأعياد تشرين التحريرية أقام فرع القنيطرة لطلائع البعث ملتقى الفنون الخامس تحت شعار من تشرين التحرير إلى تشرين الانتصار في قرية المعلقة بريف القنيطرة الجنوبي بعد أن أعاد الجيش الأمن والأمان إليها.

وتضمنت الفعالية عروضا فنية ولوحات لأطفال الطلائع تحاكي التراث والفلكلور الشعبي الجولاني.

أمين فرع القنيطرة لطلائع البعث خلف الخلية وفي تصريح له بين أن الفعالية تأتي تكريما لبطولات الجيش العربي السوري في حرب تشرين التحريرية ووفاء للشهداء.

بدوره أوضح عقم أبو مغضب عضو قيادة منظمة طلائع البعث أن إقامة عروض ملتقى الفنون في قرية المعلقة المطلة على الجولان السوري المحتل تأتي احتفالا بانتصارات وإنجازات أبطال الجيش والقوات المسلحة في الجنوب السوري وتأكيدا على إصرار السوريين وثقتهم بتحرير كامل الجولان المحتل.