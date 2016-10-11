احتفال بتخريج دفعة جديدة من طالبات الكلية العسكرية للبنات

برعاية العماد فهد جاسم الفريج نائب القائد العام للجيش والقوات المسلحة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، احتفل اليوم بتخريج دفعة جديدة من طالبات الكلية العسكرية للبنات اللواتي سميت دورتهن باسم الشهيد النقيب مرسل بن عبدو مسعود.

بدأ الاحتفال بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً وإكباراً لأرواح شهدائنا الأبرار تلاه النشيد العربي السوري كما جرى عرض عسكري شاركت فيه دورات الكلية.

وألقى العميد مدير الكلية العسكرية للبنات ممثل راعي الاحتفال كلمة أكد فيها أهمية دور المرأة في الدفاع عن الوطن إلى جانب مهامها الأخرى في بناء الأجيال مشيداً بأهمية الخبرات التي اكتسبتها الطالبات المتخرجات داعياً إياهن إلى أن يكن مثالاً يحتذى في الانضباط والالتزام.

وجرت بعد ذلك مراسم استلام وتسليم العلم ثم أدت المتخرجات القسم العسكري وتلي أمر النجاح كما تم توزيع الهدايا الرمزية على المتخرجات الأوائل.