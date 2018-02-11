احتفال بتخريج 145 طالباً وطالبة من كلية الطب البشري بجامعة البعث

احتفل اليوم على المدرج السادس بكلية الطب البشري في جامعة البعث بحمص بتخريج “145” طالباً وطالبة من الدفعة السادسة عشرة لخريجي كلية الطب البشري وأدائهم قسم أبقراط “الطبي”.

وخلال حفل التخريج أكد الدكتور بسام ابراهيم رئيس جامعة البعث في كلمة ألقاها أن التخرج حصيلة جهد مستمر لسنوات صنعه الطلاب لتنعكس نتائجه على المجتمع عموماً والطبيب خصوصاً مشيراً إلى دور الأهل الذين تحملوا مع أبنائهم عناء سنوات الدراسة ووفروا لهم الأجواء المناسبة لوصولهم إلى التخرج الذي يفخرون به وتفخر به الجامعة.

من جانبه أشار الدكتور طلال حبوش عميد كلية الطب البشري إلى أن الطلبة الخريجين سيكونون في مواقع العمل يقدمون الخدمات الإنسانية والمجتمعية لأبناء وطنهم .

بدوره أكد حسن الرستناوي رئيس الهيئة الطلابية بكلية الطب أن حفل التخرج يأتي تتويجاً لسنوات الدراسة التي قضاها الطلاب مع أساتذتهم ليحصدوا ما زرعوه بعد تعب وجهد ومثابرة.

وتوجهت الطالبة نور معماري في كلمة الخريجين بالشكر والتقدير إلى جامعة البعث والكادر التدريسي لما قدموه من علوم ومعارف لوصول الطلبة إلى هذه النتيجة ليكونوا جاهزين للانطلاق إلى سوق العمل مؤكدة أن لحظات التخرج هي من أسعد اللحظات بالنسبة للطلاب بعد سنوات من الدراسة والبحث العلمي للوصول إلى ميادين العمل الحقيقي.

حضر الحفل الدكتور عدنان يونس أمين فرع جامعة البعث لحزب البعث العربي الاشتراكي وعلي حمادي رئيس فرع اتحاد الطلبة بالجامعة وعدد من أعضاء قيادة الفرع وحشد من أهالي الطلاب.