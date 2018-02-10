احتفال بمناسبة عيد الماسلينيتسا الشعبي الروسي في جامعة دمشق

بمناسبة الأعياد الشعبية الروسية نظم المركز الروسي في جامعة دمشق بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي اليوم احتفالا فنيا منوعا في قاعة رضا سعيد للمؤتمرات بجامعة دمشق.

وتضمن الاحتفال رقصات شعبية تعبر عن طقوس عيد “الماسلينيتسا” وهو عيد روسي قديم يحتفل به الشعب الروسي سنويا وعلى مدى سبعة أيام الأول منها يتم فيه استقبال دمية الماسلينيتسا والثاني مخصص للألعاب الشعبية المشهورة وفي الثالث تقدم الحلويات المعدة خصيصا لهذا العيد وفي الرابع يكون الاحتفال الضخم وفي الخامس سهرة تستضيف فيها الحماة صهرها وتقدم له حلويات القطايف وفي السادس تكون سهرات السلايف مع بعضهن واليوم الأخير يسمى يوم السماح يزور الناس بعضهم ليتسامحوا فيما بينهم.

وفي تصريح للصحفيين بينت مديرة المركز الروسي في جامعة دمشق سفيتلانا روديغينا أن الهدف من الاحتفالية التعريف بطقوس هذا العيد الذي يقام في روسيا سنويا ويرمز لوداع فصل الشتاء واستقبال الربيع وما يتضمنه في كل يوم من أيامه السبعة عبر حفل قدمه أطفال من عائلات سورية روسية بالاشتراك مع أمهاتهم تحاكي طقوس هذا العيد.

وفي تصريح مماثل بين الوزير المفوض في سفارة روسيا الاتحادية بدمشق إيلبروس كوتراشيف: أن جذور العيد تعود للقرون الوسطى حيث كان الروس

يحتفلون بوداع الشتاء واستقبال الربيع وتم اليوم تقديم عرض لعادات هذا العيد تضمنت فقرات راقصة من سورية وروسيا معتبرا “أن الحفل الذي قدم اليوم في دمشق أجمل مما شاهده في روسيا”.

ورأى كوتراشيف أن الشعبين الصديقين الروسي والسوري هما في خندق واحد ويسيران في ذات الاتجاه ليس عسكريا وسياسيا واقتصاديا فحسب بل أيضا ثقافيا ولغويا.

بدوره رأى وزير التربية الدكتور هزوان الوز في تصريح للصحفيين: أن الاحتفال المشترك اليوم تعبير عن عمق العلاقة بين الشعبين الروسي والسوري فهما في معركة واحدة بمواجهة الإرهاب ويؤكد الانتصار والفرح للشعبين الصديقين لافتا إلى أن روسيا قدمت للشعب السوري الدعم اللوجستي كما استشهد عدد من جنودها على الأراضي السورية.

يشار إلى أن المركز الروسي افتتح في مديرية العلاقات الدولية والثقافية برئاسة جامعة دمشق في التاسع من شهر تشرين الأول الماضي بهدف تنسيق التعاون في مجال تعليم اللغة الروسية وإسهاما بتعزيز التواصل بين شعبي البلدين ولا سيما بعد اعتماد اللغة الروسية بين اللغات الأساسية في المدارس السورية.

حضر الاحتفال الدكتور محمد ماهر قباقيبي رئيس جامعة دمشق.