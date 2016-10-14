احتفال بيوم السياحة العالمي في دار الأسد للثقافة والفنون

نظمت وزارة السياحة مساء اليوم في دار الأسد للثقافة والفنون معرض صور ضوئية لمواقع التراث السوري والأماكن السياحية وذلك ضمن فعالياتها الاحتفالية بيوم السياحة العالمي.

وشملت الفعالية التي حملت شعار “السياحة للجميع” عرض فيلم “سورية…نبض الحياة” وعرضاً فنياً لفرقة جلنار إضافة لمقطوعات موسيقية تعزفها فرقة أوركسترا المعهد العالي للموسيقا.

وفي كلمته بين وزير السياحة المهندس بشر يازجي أنه في اليوم العالمي للسياحة لا بد من الوقوف على رؤية الوزارة خلال الماضي والحاضر والمستقبل القريب في ظل الحرب على سورية لافتاً إلى اتباع ما أسماه “الترويج للحياة بالصدمة” لتقديم حقيقة ما يجري في سورية للعالم موضحاً أن إطلاق أي عمل يحتاج لركيزة القدوة التي تمثلت بتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد إلى جانب المنهج واستراتيجية تقوم على تذليل الصعوبات ووضع خطط مدروسة تراعي الوضع الحالي وبمشاركة مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشبابية التي أدت دور السند القوي.

وثمن يازجي دور المغتربين السوريين الذين ساندوا بلدهم رغم التضييقات والعقوبات المفروضة عليه ودور كل من عمل على رفع اسم سورية عالياً ودعم اقتصادها مؤكداً أن الدور الأكبر كان لأبطال الجيش العربي السوري الذين قدموا العطاء الأكبر في الدفاع عن بلدهم وتقديم أرواحهم لحمايتها.

وفي تصريح صحفي أعرب وزير التنمية الإدارية الدكتور حسان النوري عن أهمية المناسبة وانطلاق السياحة والسياحة الداخلية والدينية إضافة لعمل رجال الأعمال والمستثمرين بما يقدم مؤشراً لمرحلة التعافي التي تسير نحوها البلاد بفضل تضحيات الجيش العربي السوري ودماء شهدائه.

من جانبه لفت المعاون البطريركي لبطريركية انطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس المطران لوقا الخوري إلى أن المشاركة بيوم السياحة العالمي تثبت للعالم حضور سورية في كل وقت وزمان ورغم الحرب الإرهابية التي تتعرض لها وتؤكد الفخر الكبير بتراثها ومقدساتها وحضارتها.

وتضمنت الفعالية تكريم المتميزين في القطاع السياحي من رجال الأعمال وجمعيات أهلية تعنى بجرحى الجيش العربي السوري.

وكان وزير السياحة زار ظهر اليوم جرحى الجيش في مشفى الشهيد يوسف العظمة العسكري كما تأتي فعالية اليوم ضمن أنشطة دمشق مدينة مبدعة واستكمالاً لنشاطات نظمتها الوزارة منذ الصباح في التكية السليمانية بدمشق حيث افتتح معرض أشغال يدوية ورسومات من التراث السوري إضافة لمتابعة فريق “دمشق 2020” التطوعي مبادرته لتأهيل وتنظيف منطقة جسر السيد الرئيس ونهر بردى.

حضر الفعالية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عبد الله الغربي والعاملون في السلك الدبلوماسي والسفارات وعدد من رؤساء المنظمات الشعبية والنقابات وأرباب القطاع السياحي في سورية ورجال الدين وأعضاء مجلس الشعب وحضور من رجال الجيش العربي السوري والجرحى.