احتفال جماهيري بحمص بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران

أقام تجمع أصدقاء الجمهورية الإسلامية الإيرانية في حمص اليوم احتفالا جماهيريا على مسرح دار الثقافة بمناسبة الذكرى 39 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران التي تتزامن مع انتصارات جيشنا العظيم على الارهاب بحضور رسمي وشعبي واسع.

وأكد محافظ حمص طلال البرازي في كلمة ألقاها خلال الحفل أن الثورة الاسلامية الإيرانية ثورة انسانية جاءت لنصرة المستضعفين وأصحاب الحق والوقوف إلى جانبهم ودعمهم في وجه الطغيان الأمريكي الصهيوني موضحا أن الموقف السياسي الإيراني كان دائما إلى جانب الموقف السوري في مواجهة أعداء الانسانية وأعداء الشعوب كما وقفت سورية إلى جانب إيران في مواجهة محاولات الضغط عليها ومحاربتها.

بدوره أكد جواد ترك آبادي سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى سورية أن هذا الاحتفال يدل على عمق التآخي والترابط التاريخي الذي يجمع بين البلدين والشعبين.

وهنأ آبادي أهالي حمص بالانتصارات الكبيرة التي حققها الجيش العربي السوري وبما حققوه من حركة مهمة ببداية الإعمار، مشيرا الى مد يد العون والمساعدة والتكاتف من أجل الشراكة في عمليات إعادة الإعمار في سورية.

وأضاف آبادي أن إيران بالرغم من الحرب والحصار الذي فرض عليها إلا أنها عملت على التركيز على البناء الحقيقي الذي هو بناء الإنسان وتطورت في شتى المجالات العلمية.

وأشار الشيخ علي الدوم المشرف على الحفل في كلمة ترحيبية إلى عمق العلاقات بين البلدين وإلى التعاون الكبير بين الدولتين لإرساء دعائم الأخوة والمحبة بين شقيقتين لهما حضارة عظيمة.

من جانبه أكد الشيخ خالد التركاوي في كلمة القاها ممثلا القبائل العربية إلى أهمية الاحتفال اليوم بذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية مهنئا الجمهورية الإيرانية والشعب الإيراني.

بدوره أكد الشيخ عصام المصري مدير أوقاف محافظة حمص أن سورية هي قلب بلاد الشام وهي منبع الحضارات وشعبها وجيشها بدعم من الأشقاء والأصدقاء سيبقيان قوة قادرة على إعادة المجد والإباء لكل المنطقة، منوها بالعلاقات السورية الإيرانية المميزة تاريخيا.

من جانبه أكد رئيس فرع التوجيه السياسي والإعلام في قيادة المنطقة الوسطى في كلمة القاها ممثلا الجيش والقوات المسلحة على الموقف الإيراني الداعم لسورية في وجه الإرهاب التكفيري، مبينا أن الدم السوري امتزج مع الدم الإيراني على أرض سورية.

حضر الحفل مصلح الصالح أمين فرع حمص لحزب البعث العربي الاشتراكي والدكتور عدنان يونس أمين فرع جامعة البعث لحزب البعث العربي الاشتراكي والدكتور بسام ابراهيم رئيس جامعة البعث وعدد من اعضاء قيادتي فرع حمص والجامعة للحزب وأعضاء مجلس الشعب ورجال الدين الاسلامي والمسيحي ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفعاليات شعبية بالمحافظة.