بحضور الرفيق عضو القيادة المركزية للحزب رئيس مكتب التربية والطلائع المركزي ياسر الشوفي والرفيق أمين الفرع فاضل نجار جرى احتفال في وحدة عبد العزيز فارس الطليعية بتنسيب الصف الأول إلى صفوف طلائع البعث .

وخاطب الرفيق الشوفي الطليعيين قائلاً : أنتم يا براعم الوطن استلمتم الراية وعاهدتم الله والوطن الحفاظ عليها ، وعليكم اليوم بذل المزيد من الجهد والعمل يداً بيد لإعادة بناء واعمار سورية .

كما ألقيت عدة كلمات للطلاب المشاركين ولأبناء الشهداء ولأولياء الأمور أكد المتحدثون فيها على أهمية دور منظمة طلائع البعث في تنشئة الجيل وتربيته على حب الوطن ، معاهدين الوطن والقائد على المضي خلف مسيرته لبناء سورية أفضل مما كانت.

كما قام الشوفي يرافقه الرفاق أمين الفرع وأمين فرع جامعة حلب للحزب الدكتور إبراهيم الحديد ومحافظ حلب ورئيس الجامعة ورئيس منظمة طلائع البعث ونقيب المعلمين في القطر وأعضاء قيادتي فرعي الحزب بحلب وجامعتها بافتتاح معرض الفنون الجميلة المصاحب لحفل التنسيب وذلك في كلية الآداب بجامعة حلب .

وجال عضو القيادة المركزية وصحبه في أرجاء المعرض / أفكار وألوان في وطن المحبة والسلام / وهو من نتاجات الأطفال الطليعيين وأبدى إعجابه بالمعروضات ورسومات الأطفال ومصنوعاتهم من بقايا البيئة ومخلفاتها وهو عبارة عن / 20/ لوحة عملاقة من أعمال الوحدات البيئية ونتاجات الطليعيين.