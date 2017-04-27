احتمالات هطول زخات مطرية فوق المرتفعات الساحلية

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بنحو 4 إلى 6 درجات مئوية، حيث تتأثر البلاد بامتداد لمنخفض جوى سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

مديرية الأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع فرصة لهطل زخات محلية من المطر فوق المرتفعات الساحلية، وسديميا في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

هذا وتكون الرياح متقلبة إلى شرقية خفيفة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

في حين تميل درجات الحرارة للانخفاض غدا مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية.