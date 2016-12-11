احتمال حصول مواجهة ايرانية أميريكية في مياه الخليج ما زال قائماً

قال وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان، اليوم الأحد، إن احتمال حدوث مواجهة مع أمريكا في مياه الخليج “ما زال قائما”.

ونقلت وكالة “فارس” الإيرانية للأنباء، عن دهقان قوله، خلال كلمة أمام “مؤتمر طهران الأمني الأول لغرب آسيا”، “هناك تحرك دولي من قبل بعض الدول في القرن الراهن للتصدي لنظام الهيمنة، فيما يعمل هذا النظام وبقيادة أمريكية لمنع تشكيل أي تكتل ضده”.

وأضاف، أن “ظاهرة داعش” هي محصلة ثلاثين عاماً من التخطيط والتآمر لنظام الهيمنة العالمي ضد إيران والثورة الإسلامية ومحور المقاومة وذلك بهدف السيطرة على المعادلات الإقليمية”.

وتابع دهقان قائلاً: إن “الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد وجود أي معارضة وتيار يتصدى لسياساتها في غرب آسيا، وذلك منذ الحرب العالمية الثانية وبهدف الهيمنة التامة على البحار المجاورة لهذه المنطقة”.وفي سياق متصل، وصف دهقان التصريحات الأخيرة لرئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ضد إيران أمام قادة دول مجلس التعاون [الخليجي] بأنها “غير موفقة وغير حكيمة وأنها جاءت لسحر عقول أصحاب الدولارات النفطية”.