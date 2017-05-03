احتمال هطول زخات من المطر فوق مناطق متفرقة

تبقى درجات الحرارة أدنى من معدلاتها بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد ضعيف لمنخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة.

مديرية الأرصاد الجوية توقعت أن يكون الجو غائما جزئيا بشكل عام مع بقاء الفرصة مهيأة لهطل زخات محلية من المطر فوق مناطق متفرقة.

في حين تكون الرياح غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذا وتميل درجات الحرارة غدا للارتفاع قليلا لتصبح حول معدلاتها والجو بين الصحو والغائم جزئيا بشكل عام مع بقاء فرصة ضعيفة لهطل زخات من المطر فوق المناطق الشمالية الغربية والجزيرة والشرقية.