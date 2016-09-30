احمي نفسك من الانفلونزا بهذه الطرق

توصي المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC” بتعاطي لقاح الأنفلونزا السنوي للجميع بداية من الأطفال 6 أشهر إلى كبار السن ويشمل ذلك النساء الحوامل أيضاً، لافتين إلى أن الأطفال الأقل من 8 أشهر قد يحتاجوا إلى الحصول على اللقاح في جرعتين، والناس فوق سن 65 عاماً يجب الحصول على جرعة عالية.

وأوضح التقرير أن البعض يخشى من الحقن لذلك يلجأ إلى استخدام “FluMist”، وهو لقاح الأنفلونزا على هيئة رزاز للأنف، لكن وجدت الأبحاث أنه غير فعال.

وقالت سيندي وستون، أستاذ في قسم التمريض في جامعة تكساس، إنه في كل عام يموت نسبة كبيرة من الناس بسبب الأنفلونزا، لذلك يجب الحصول على اللقاح كل عام لحماية الفئات الأكثر ضعفاً، ومعظمهم من الأطفال وكبار السن.

وهناك الملايين من الناس لا يحصلون على لقاح الأنفلونزا كل عام، مما يؤدي إلى مئات الآلاف من المستشفيات وآلاف القتلى، وفقا لمركز السيطرة على الأمراض “CDC”.

وأضاف الباحثون عبر الموقع الطبي الأميركي “Health Day News”، أن النظافة الجيدة تساعد على البقاء بصحة جيدة، وذلك عن طريق غسل اليدين بشكل صحيح، وتجنب الاتصال بالوجه أو العينين مع شخص مصاب بالفيروس، مع مسح الأسطح بالمطهرات.